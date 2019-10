El cantante estadounidense de música regional mexicana Roberto Tapia se estrena en el mariachi con su disco "Por siempre ranchero", que sale a la venta este viernes y que, según dijo a Efe, incluye versiones de éxitos suyos como "Hasta la miel amarga" y "Vamos a darnos un tiempo".

"Ya era hora de que yo me animara con el mariachi. Yo he hecho mi carrera con el regional mexicano y no me había atrevido antes, pero sentí que llegó el momento. Era necesario", afirmó el artista durante una entrevista en Miami.