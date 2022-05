La actriz de ascendencia colombiana Rachel Zegler será la protagonista de la precuela de "The Hunger Games", titulada "The Ballad of Songbirds and Snakes", informaron este martes desde la productora Lionsgate a través de sus redes sociales.

De esta manera, se han confirmando los rumores acerca de que Zegler asumirá el papel de Lucy Gray Baird, personaje principal de esta nueva entrega de la saga.