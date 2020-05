Reese Witherspoon protagonizará dos comedias románticas para Netflix en lo que supondrá su primera colaboración con el gigante digital, informó el medio especializado Deadline.

Witherspoon, que en los últimos años no solo ha consolidado su estatus de estrella sino que se ha convertido en una productora muy destacada en Hollywood, se pondrá al frente de las películas "Your Place Or Mine" y "The Cactus".