A Nicolas Winding Refn le gusta provocar con un cine sangriento y muy violento, muchas veces incomprensible y estéticamente espectacular. Ahora repite el esquema en una serie de diez capítulos, una "larguísima película" de 13 horas, como dijo hoy en su presentación en Cannes.

El festival proyectó dos episodios de "Too old to die young - North of Hollywood, West of Hell", pero no los primeros, sino el 4 y el 5, con lo que a la habitual dificultad para entender lo que Refn quiere contar se une la falta de la base de la historia.