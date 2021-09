El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, ha criticado duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy realizada por J Balvin a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", replica el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a "canción del año" y "mejor canción urbana" con su tema "Agua" junto a Tainy.