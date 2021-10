"The Last Duel", la última película dirigida por Ridley Scott, sufrió uno de los peores estrenos en lo que va de año en EE.UU. al sumar tan solo 4,8 millones de dólares, a pesar de contar con un presupuesto de 100 millones y un reparto encabezado por Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver.

En contraste, el regreso de Jamie Lee Curtis con la saga "Halloween Kills" atrajo a suficientes espectadores como para posicionarse en primer lugar este fin de semana con más de 50 millones de recaudación, por encima de pesos pesados como lo nuevo de James Bond, "No Time to Die", y "Venom: Let There Be Carnage".