Fotografía cedida por Beautiful Day Media & Management donde aparece el exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, mientras posa en Estados Unidos. EFE/ Scott Robert Ritchie / Beautiful Day Media & Management

Cuenta Ringo Starr que los meses de pandemia no le resultaron sencillos, como a tantas personas, pero que tocar con otros músicos y seguir componiendo canciones a sus 81 años "hizo todo más fácil".

Lejos de colgar las baquetas, el exbaterista de The Beatles ha recogido parte de esa nueva música en un EP que se edita este viernes bajo el título "Change The World" (cambia el mundo), una colección de cuatro canciones que exploran géneros tan dispares como el pop, el reggae y el rock and roll.