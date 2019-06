Los nueve jóvenes que forman la banda Rock DI, algunos de ellos con discapacidad intelectual, tienen en común el pensamiento de que este tipo de condiciones no son un limitante en el arte, sino "una puerta a cosas maravillosas", explicó a Efe una de las vocalistas, Patricia.

"Nuestros sueños son demostrar que la discapacidad no es algo de pena; nos enorgullecemos de que podemos hacer cosas y de que no hay límites para nosotros", detalló la joven cantante, quien mostró gran compromiso con sus compañeros, la mayoría con alguna condición como autismo o síndrome de Down.