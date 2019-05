6 may. 2019

EFE Bogotá 6 may. 2019

La última novela de Rosa Montero empieza con una frase demoledora, "sin amor no merece la pena vivir", que es un aperitivo del resto del libro, en el que la protagonista, Bruna Husky, aprende a amar, porque como dice la autora "amar te hace vulnerable y más frágil, pero no hay otra opción".

"Es verdad que amar te hace vulnerable, es verdad que te hace más frágil, pero es que no hay opción. Porque si no amas por miedo a esa vulnerabilidad directamente no vives", explica Montero (Madrid, 1951) en una entrevista con Efe.