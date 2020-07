No se agota la capacidad de sorpresa ante Rufus Wainwright, alguien que reconoce haber probado casi todas las drogas (y no arrepentirse "más que de una") y disfrutar esquivando reglas (no en vano, "Unfollow the rules" es su último disco), famoso por sus versiones de Judy Garland y que tuvo una hija por gestación subrogada que es nieta de Leonard Cohen.

"De corazón, soy una persona tradicional en realidad", irrumpe entonces él durante su charla con Efe. "Aunque de puertas para afuera soy una especie de astronauta con una vida muy dramática que ha buscado siempre expandir límites, mis influencias son muy antiguas: la ópera, el Hollywood dorado, los standars de jazz... Lo que me define es lo que hago con todo eso después", razona.