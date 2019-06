El escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, que acaba de publicar su libro de cuentos "Cuántos de los tuyos han muerto", explica que "la muerte es, en la cultura mexicana, un tema público, una manera de corporizar la muerte".

Confiesa Ruiz Sosa en una entrevista con Efe que "Cuántos de los tuyos han muerto" (Candaya) es un libro "no planeado" y, de hecho, hacía muchos años que no escribía cuentos y casi había decidido no escribirlos nunca más, pero "en un par de meses de escritura salieron los primeros ocho cuentos", cuando el autor se encontraba en México, y al llegar a Barcelona cerró el libro con otros tres relatos.