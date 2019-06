El actor Sam Rockwell, ganador del Óscar al mejor intérprete de reparto por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017). EFE/Archivo

El actor Sam Rockwell, ganador del Óscar al mejor intérprete de reparto por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017), negocia su incorporación al elenco "The Ballad of Richard Jewell", la nueva película del cineasta Clint Eastwood.

El medio especializado Variety aseguró este lunes que, si las conversaciones llegan a buen puerto, Rockwell interpretará a un abogado en esta cinta basada en el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.