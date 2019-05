11 may. 2019

EFE Bogotá 11 may. 2019

En la literatura contemporánea no suenan móviles, no llegan Whatsapps y no se usan redes sociales, como si todos los autores se hubieran puesto de acuerdo en hacer una omisión deliberada de una tecnología que, según Samanta Schweblin, "está siendo un problema para la literatura".

"Yo creo que la literatura es (...) el espacio por definición donde las sociedades nos pensamos, nos probamos a nosotros mismos. Es un espacio de reflexión y claramente no estamos reflexionando nada de este mundo hipertecnologizado en el que vivimos, entonces cuando va a la literatura nos parece algo ajeno, extraño", dice Schweblin en una entrevista con Efe.