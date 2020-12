Robert Rodríguez, en la dualidad de la sangre y los juegos de sus producciones

Fotografía de archivo cedida por la Asociación de Periodistas Hispanos de San Antonio (SAAHJ) donde aparece el director Robert Rodríguez, quien deja de lado su faceta más truculenta ("From Dusk Till Dawn", 1996; "Planet Terror", 2007) para abrazar una vez más las coloridas aventuras de niños en "We Can Be Heroes", que estrena Netflix el día de Navidad con la joven latina YaYa Gosselin al frente de un reparto de figuras consolidadas como Pedro Pascal, Priyanka Chopra o Christian Slater. EFE/SAAHJ

Fotograma cedido por Netflix donde aparece la actriz Priyanka Chopra como la Sra. Granada, durante una escena de la película "We Can Be Heroes" que se estrena el día de Navidad. EFE/Ryan Green/Netflix