El diario The Hollywood Reporter publicó este miércoles una lista de testimonios que acusan a Scott Rudin, uno de los productores más importantes de Hollywood y Broadway, de tratar de forma violenta a sus empleados y compañeros de trabajo.

El artículo detalla que el productor de películas como "The Social Network", "No Country for Old Men" y "The Truman Show" rompió un ordenador al golpearlo contra la mano de un asistente que no pudo reservar un asiento en vuelo completo y, en otra ocasión, arrojó un recipiente de cristal a un empleado durante una reunión.