Bajo el título "No One Sings Like You Anymore" ("Nadie canta ya como tú", en español), este viernes 19 de marzo se publicará en formato CD y LP el disco póstumo de Chris Cornell, alma de la banda Soundgarden, fallecido en 2017 a los 52 años.

Se trata de un álbum que, según ha informado Universal Music, estará integrado por una selección de 10 canciones versionadas por el artista estadounidense, seleccionadas y ordenadas por él mismo para homenajear a las figuras y canciones que lo inspiraron.