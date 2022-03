BMG relanzará el próximo 6 de mayo en una nueva edición con "caras b" y remezclas el disco "Whenever You Need Somebody", debut de Rick Astley publicado originalmente hace 35 años y del que se vendieron más de 40 millones de copias en todo el mundo gracias a éxitos como "Never Gonna Give You Up".

"Todavía hoy estoy cosechando los beneficios de eso", reconoce en declaraciones recogidas en la nota de prensa su intérprete, que en 1987 saltó a las listas de éxitos de 25 países y que aún hoy mantiene una cuota de seis millones de oyentes en Spotify.