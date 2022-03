Sebastián Yatra no tiene suficiente con haber lanzado su tercer disco ("Dharma"), una serie de televisión ("Érase una vez... pero ya no") y actuar en la gala de los Óscar este domingo, pues el colombiano no descarta dar el salto al cine y debutar en la gran pantalla.

"Puede que pase", respondió el músico durante una entrevista con Efe en Los Ángeles, minutos antes de ensayar en el teatro Dolby su actuación para los Óscar, donde cantará el tema "Dos Oruguitas" de la película "Encanto".