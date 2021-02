Seis directores que ganaron ya su Oso de Oro en pasadas Berlinales formarán el jurado internacional del festival de cine de Berlín, que será en formato híbrido y dividido en una versión para el sector, en marzo, y otra abierta al público, en junio.

El iraní Mohammad Rasoulof -Oro en 2020 con "There is no Evil"-, el israelí Navad Lapid -su antecesor con "Synonyme"-, la rumana Adina Pintilie -en 2018, con "Touch me not"-, la húngara Indikó Enyedi -en 2017, con "Body and soul"-, el italiano Gianfranco Rosi -"Fire at Sea", 2016- y Jamila Zbanic -en 2006, con "Grbavica"- integrarán el jurado, comunicó hoy la dirección del festival.