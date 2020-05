5 may. 2020

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 5 may. 2020

Selena Gómez, cantante y actriz, sumará otro talento más a su currículum con un programa de cocina que se emitirá en la plataforma HBO Max y que contará en cada episodio con un chef invitado.

"Siempre he hablado mucho sobre mi amor por la comida. Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas sobre qué haría si tuviera otra carrera y he respondido que sería divertido ser chef", aseguró este martes la propia Gómez en la presentación del formato, una idea que ha surgido tras pasar tiempo entre fogones durante la cuarentena.