La mexicana Selene, nacida en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, hace apenas 21 años, debutó hace tres semanas en la escena musical con "Sin ti", toda una declaración de intenciones con la que busca hacerse hueco presentando "algo diferente" con su proyecto.

"Selene se forma de experiencias, de miedos, de querer sonar diferente no solo porque quiera ser diferente, sino porque yo me siento así y sería aburrido para mí hacer algo como lo de siempre porque no es mi imagen, no es mi ser. Estamos intentando combinar sonidos diferentes que no se han escuchado antes tal vez", detalló la artista en entrevista con Efe.