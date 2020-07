Fotografía cedida este viernes por Diego Sánchez que muestra una escena de la película "Selva Trágica", de la directora mexicana Yulene Olaizola. EFE/ Diego Sánchez /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida este viernes por Diego Sánchez que muestra a la directora mexicana Yulene Olaizola mientras posa. EFE/ Diego Sánchez /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

La mexicana Yulene Olaizola llevará al Festival de Cine de Venecia su cinta "Selva Trágica", con la que mostrará una zona de su país natal y Belice en uno de los eventos más relevantes del séptimo arte, que este año será presencial.

"No porque una historia ocurra en México va a ser necesariamente local. Todo ocurre en la selva de Quintana Roo, en la frontera con Belice. Más allá de la zona donde se filmó, habla de temas mucho más universales y creo que para el público de otras latitudes siempre es interesante descubrir este cine al que no se podría llegar si no fuese por estos festivales", dijo la cineasta en entrevista con Efe.