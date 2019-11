Haciendo bueno el título de una de las canciones favoritas de su discografía, "La vida empieza hoy", Sergio Dalma celebra 30 años de trayectoria con un álbum que glosa todo lo que ha sido como cantante, pero que además mira a su presente y su posible futuro con tres temas nuevos.

"Al verlo todo pienso que mereció la pena tomar la decisión a los 16 años de dedicarme a esto. Nunca imaginé que grabaría tantos discos, 18, y sobre todo que hubiese un público que me siguiera, lo cual me sigue emocionando. Me pone las pilas pensar que aún puedo conseguir el mejor disco de mi carrera", señala a Efe el artista español.