Fotografía fechada el 29 de enero de 2020 del director español Sergio Pablos durante una entrevista con Efe, en Los Ángeles (EE. UU). Tras hacer historia con sus triunfos en los Bafta y los Annie, la película española "Klaus" desembarca en los Óscar y su director Sergio Pablos dijo a Efe que sus opciones al premio de película animada "no son muy altas", pero aseguró que después del éxito del filme no pueden pedir "nada más". EFE/Armando Arorizo

Tras hacer historia con sus triunfos en los Bafta y los Annie, la película española "Klaus" desembarca en los Óscar y su director Sergio Pablos dijo a Efe que sus opciones al premio de película animada "no son muy altas", pero aseguró que después del éxito del filme no pueden pedir "nada más".

"Klaus", la segunda película española en optar a la estatuilla de mejor cinta de animación tras "Chico & Rita" (2010), competirá el domingo frente a "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".