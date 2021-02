USA7040. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/02/2021.- Fotografía cedida por Warner Bros. donde aparece el director de cine Shaka King, durante el rodaje de su película "Judas and the Black Messiah". El asesinato de Fred Hampton a manos del FBI y el legado de los Panteras Negras dan forma a "Judas and the Black Messiah", una potente película que suena para los Óscar y cuyo director, Shaka King, aseguró que estos activistas negros y radicales buscaban una transformación absoluta de la sociedad. EFE/Warner Bros./SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)