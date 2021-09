"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" se convirtió este fin de semana en la película más taquillera del año en EE.UU. al rozar los 200 millones de dólares.

La última cinta de Marvel se mantuvo en primera posición en la taquilla estadounidense durante su cuarta semana en cartelera y superó a "Black Widow", que hasta ahora era la película con mayor recaudación en el mercado norteamericano (que en la jerga cinematográfica incluye a EE.UU. y Canadá).