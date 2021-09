"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" arrasó este fin de semana en la taquilla de Estados Unidos y dio esperanzas a unos cines todavía a media máquina por culpa de la pandemia y la expansión de la variante delta.

La nueva cinta de Marvel era el lanzamiento en mayúsculas de este fin de semana largo en EE.UU., ya que este lunes es festivo por el Día del Trabajo.