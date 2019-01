La actriz estadounidense Sharon Stone participará en la serie que la plataforma digital Netflix y el productor Ryan Murphy están preparando como precuela de la famosa película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975).

Murphy, uno de los grandes nombres de la actual era dorada de la pequeña pantalla, anunció hoy en su perfil de Instagram que Stone se incorporará al reparto de la serie "Ratched" junto a Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll y Finn Wittrock.