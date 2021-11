Silvia Vásquez-Lavado, la montañista peruana que encontró en las montañas un camino de sanación tras haber sido de niña víctima de violencia sexual, rebosa de emoción con los primeros preparativos para llevar al cine su historia, en una película que protagonizará Selena Gómez.

"Era algo inimaginable que Selena Gómez estuviese dispuesta a hacerlo", admitió en una entrevista con Efe Vásquez-Lavado, que por primera vez habla sobre esta película, inspirada en el libro "In the shadow of the mountain" (En la sombra de la montaña) que ella misma escribió.