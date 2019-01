Fotograma cedido por Sony Pictures Animation donde aparecen los caracteres Miles Morales, Peter Parker y Spider-Gwen, durante una escena de "Spider-Man: Into the Spider-Verse". EFE/Sony Pictures

"Spider-Man: Into the Spider-Verse", "Incredibles 2", "Ralph Breaks the Internet", "Mirai" e "Isle of Dogs" serán los candidatos al Óscar a mejor película animada, anunció hoy la Academia de Hollywood.