El actor Tom Holland, que protagoniza 'Spider-Man: No Way Home', en una fotografía de archivo. EFE/David Swanson

La última película del superhéroe arácnido lleva ya siete semanas en los cines de EE.UU. pero eso no ha impedido que "Spider-Man: No Way Home" vuelva a liderar la taquilla de los cines con 11 millones de dólares recaudados el último fin de semana.

Así, la aventura protagonizada por Tom Holland y Zendaya es ya la cuarta cinta más taquillera en la historia de EE.UU. con una recaudación total de 735 millones de dólares, que la acercan al tercer puesto de "Avatar", que recaudó 760 millones en 2009.