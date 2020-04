Bruce Springsteen participará mañana miércoles en un programa de la compañía radiofónica SiriusXM en el que tocará algunas de las canciones que han amenizado su cuarentena durante la pandemia del coronavirus, y con las que quiere "desear lo mejor" al público.

El programa "From His Home to Yours" se emitirá en concreto en la emisora E Street Radio el 8 de abril a las 10.00 hora local de Nueva York (14.00 GMT), e incluirá canciones de estrellas de la música como Sam Cooke, Roy Orbison, Bob Dylan o Lucinda Williams.