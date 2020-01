"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" ha acumulado 918,8 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" continuó, por tercera semana consecutiva, como la película más taquillera en Estados Unidos y Canadá, con la terrorífica "The Grudge" como el único estreno que se coló entre las cintas más exitosas de la taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, el noveno episodio de la saga galáctica sumó 33,7 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en los cines de EE.UU. y Canadá.