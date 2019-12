Sting, Bruce Springsteen, James Taylor, John Mellencamp y Ricky Martin, entre otros, unieron este lunes sus voces para participar en el concierto benéfico que celebra anualmente la "Rainforest Fund", organización del vocalista de "The Police".

El show, nombrado "We'll Be Together" en honor a la canción de Sting que fue lanzada en 1987, tuvo como protagonistas canciones y videos de los años 80 y 90, y se celebró en el histórico Beacon Theater de Nueva York, en el corazón de Manhattan.