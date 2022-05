La banda británica de pop Suede anunció este martes el lanzamiento el próximo 16 de septiembre de "Autofiction", el noveno álbum de estudio de la banda, del que difundió ya hoy su primer sencillo, "She Still Leads Me On".

El single, marcado por las guitarras y la personal voz de su líder, Brett Anderson, es un homenaje del vocalista a su difunta madre, según un comunicado de su discográfica, BMG.