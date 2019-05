En apenas tres días comienza una nueva edición del Festival de Cannes (Francia) y en este caso la veteranía predomina una competición en la que se podrán ver los últimos trabajos de nombres más que consagrados, como Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach o los hermanos Dardenne.

Hasta hace unos días no se confirmó que la esperadísima "Once Upon a Time in Hollywood", de Tarantino, competirá por la Palma de Oro, un premio que ya conquistó hace 25 años con "Pulp Fiction".