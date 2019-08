ACOMPAÑA CRÓNICA - MIA11 - LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 10/08/2019.- Fotografía del 11 de julio de 2019 cedida por Sony Pictures donde aparece el director estadounidense Quentin Tarantino, durante una presentación de su película "Once Upon a Time... in Hollywood" en Beverly Hills, California (EE.UU.). Nostálgica, melancólica o emotiva son elogios poco "tarantinianos" que la crítica dedicó a "Once Upon a Time... in Hollywood", pero Quentin Tarantino, que admitió que este es un filme muy personal, dijo que en esta mirada al cine de los 60 no todo es tan bonito y brillante como parece. EFE/Eric Charbonneau/Sony Pictures/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS