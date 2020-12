El tema en el que participa la cantante puertorriqueña Francesca Ramírez, conocida artísticamente como Chesca, "Te Quiero Baby", que cuenta con la colaboración de Pitbull y Frankie Valli, ha alcanzado los primeros puestos en las listas Billboard de Latin Airplay, Latin Rhythm y Latin Pop.

La discográfica de la artista informó este jueves a través de un comunicado de "Te Quiero Baby" es una nueva versión del éxito "Can't Take My Eyes Off You", la canción de fama internacional grabada por Frankie Valli en 1967.