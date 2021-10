Tears For Fears publicará el próximo 25 de febrero su primer disco de estudio en 17 años, "The Tipping Point", que será, según su discográfica, "una reflexión a nivel personal y profesional de la pareja y del mundo con el que se han enfrentado en años recientes".

Para su realización, el dúo británico de "new wave" integrado por Roland Orzabal y Curt Smith, señero de los años 80 con éxitos como "Everybody Wants To Rule The World", han trabajado con su colaborador habitual Charlton Pettus y los productores y compositores Sacha Skarbek y Florian Reutter.