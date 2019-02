Las integrantes de la banda femenina de pop británico Little Mix llega a los Brit Awards 2019 este miércoles, en el O2 Arena de Greenwich, en Londres (Reino Unido). Los Brit, que este año celebra su 39ª edición, son los premios musicales más importantes del Reino Unido y son otorgados por la British Phonographic Industry. EFE/Facundo Arrizabalaga

La banda del Reino Unido The 1975 durante un concierto. EFE/Archivo

El grupo de pop The 1975 se alzó como el gran ganador de la noche al llevarse los Brit a mejor álbum y mejor grupo británico en la 39 edición de los premios de la música británica celebrados este miércoles en Londres.

Bajo el techo del 02 Arena de la capital británica, The 1975 y su "A Brief Inquiry Into Online Relationships" se posicionaron como grandes triunfadores de la noche, seguidos de cerca por Jorja Smith, que se hizo con el galardón a mejor artista británica y George Ezra, que ganó el de mejor artista británico.