Fotografía cedida por ABC/Disney que muestra a los actores (i-d) Michelle Veintimilla, Belissa Escobedo, Lisa Vidal, Carlos Gómez, Victor Rasuk, Nathalie Kelley, David Del Rio y Dan Bucatinsky; miembros del elenco de "The Baker and The Beauty". EFE/Nino Munoz/ABC/DISNEY