The Beach Boys durante la ceremonia de entrega de la edición 54 de los premios Grammy. EFE/Paul Buck/ Archivo

Para celebrar los 50 años de la publicación de los álbumes "Sunflower" y "Surf's up" de The Beach Boys, la discográfica Capitol/UME lanza hoy una caja de cinco CD que reúne versiones remasterizadas de los álbumes originales junto a canciones inéditas, grabaciones en directo y versiones alternativas.

Con el título "Feel Flows: The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971", la colección explora en profundidad ese "metamórfico e influyente periodo" en la carrera de la legendaria banda, según un comunicado de la discográfica.