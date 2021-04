El dúo estadounidense de rock "The Black Keys" anunció este jueves el lanzamiento el próximo 14 de mayo de su décimo álbum, "Delta Kream", en el que vuelve al blues que influyó los primeros años de su carrera, y presentó una de las canciones, "Crawling Kingsnake", una versión del himno de John Lee Hooker.

Además de "Crawling Kingsnake", que ya puede escucharse, el disco rinde homenaje a clásicos como "Poor Boy a Long Way From Home" y "Going Down South", de R. L. Burnside, e incluye, asimismo, versiones de cinco canciones de la leyenda del blues Junior Kimbrough.