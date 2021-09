Sting publicará el próximo 19 de noviembre un nuevo disco de estudio titulado "The Bridge", del que en las últimas horas es posible ya escuchar en plataformas digitales el tema de anticipo "If It's Love".

Universal Music ha confirmado en nota de prensa que el nuevo álbum muestra "una variedad de estilos y géneros" que han sido habituales en su carrera (rock n’roll, jazz, folk y música clásica) y versa, a raíz de la pandemia, sobre "la pérdida personal, la separación, la alteración, el confinamiento y la extraordinaria agitación social y política del momento".