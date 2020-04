"The Hunger Games", una de las sagas más exitosas de los últimos años y que coronó a Jennifer Lawrence como estrella mundial, tendrá una nueva película en forma de precuela, informaron este martes medios estadounidenses.

El estudio Lionsgate, que llevó a la gran pantalla la historia de "The Hunger Games" por medio de cuatro películas, desveló sus planes para adaptar "The Ballad of Songbirds and Snake", el nuevo libro que la escritora Suzanne Collins tiene previsto publicar el 19 de mayo.