Una mujer afroamericana en busca de sus raíces, una sanguinaria familia aristócrata de vampiros y un potente juego de seducción son los principales alicientes de "The Invitation", la última apuesta de Sony Pictures en los géneros de suspenso y terror que se estrena este viernes.

Una película dirigida por la australiana Jessica M. Thompson ("The Light of the Moon"), que tendrá la difícil tarea de salir bien parada ante la inevitable comparación con "The Invitation" (2015), el filme homónimo de Karyn Kusama, que consiguió una gran aceptación entre los seguidores más apasionados de la fusión entre thriller y terror.