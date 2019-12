La National Board of Review nombró la nueva cinta de Martin Scorsese, "The Irishman", como la mejor película del año y a Quentin Tarantino como el mejor director de cine por "Once Upon a Time in Hollywood".

La organización con base en Nueva York, fundada en 1909 y que tiene el objetivo de promocionar el séptimo arte, reconoce de esta forma el trabajo de estos dos veteranos del cine, a la vez que destaca la interpretación de Adam Sandler y Renée Zellweger.