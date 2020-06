En la imagen el cantante de The Killers, Brandon Flowers. EFE/Domenech Castellò/Archivo

La banda estadounidense The Killers modificó la letra de su canción protesta "Land of the Free" (Tierra de los Libres) para incluir una denuncia referente a la muerte de George Floyd a manos de policías que ha iniciado una ola de protestas en todo Estados Unidos.

"¿Cuántos asesinatos debe uno ver en su casa?", pregunta la nueva versión del tema estrenada en su perfil de Instagram con una actuación en directo.