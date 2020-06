Imagen cedida por Playstation del videojuego "The last of us: part II". EFE

Imagen cedida por Playstation del videojuego "The last of us: part II". EFE

Imagen cedida por Playstation del videojuego "The last of us: part II". EFE

La joya de la corona de los lanzamientos de 2020, "The last of us: part II", llega este viernes a PS4 para acompañar, siete años después del nacimiento del título original, a su protagonista Ellie a través de una historia con tremenda carga narrativa y emocional, cuestiones morales para el jugador y una apuesta gráfica impecable.

Siempre resulta complicado dar continuidad a una historia tan bien estructurada y con un final que rozaba la perfección como fue el de "The last of us". Sin embargo, parece que al estudio Naughty Dog, a quien avalan sagas como "Crash Bandicoot" o "Uncharted", son los retos y trabajar bajo la presión de las grandes expectativas de sus jugadores los que le insuflan esa inspiración para crear un nuevo e impecable juego.