Fotografía tomada el pasado 2 de febrero en la que se registró a la actriz estadounidense Elizabeth Banks a su llegada al estreno de la película '' The Lego Movie 2: The Second Part, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Archivo

La película de animación "The Lego Movie 2: The Second Part" y la comedia "What Men Want" se postulan como los principales estrenos del fin de semana en la sedienta cartelera estadounidense, donde los ingresos se han visto reducidos hasta la fecha en un 15 por ciento respecto al año pasado.

En "The Lego Movie 2", que podría rondar los 50 millones de dólares en su debut, los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso. Para acabar con ellos, los protagonistas deben viajar a mundos inexplorados, donde pondrán a prueba su coraje y su creatividad.